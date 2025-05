Marelli: «Torino-Inter, due episodi: d’accordo su uno! Dubbi sul gol al 93’»

L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l’arbitraggio di La Penna in Torino-Inter. A DAZN, dopo lo 0-2 dei nerazzurri, la sua analisi si è focalizzata particolarmente su due episodi. Tra cui il gol annullato ai granata al 93′.

DUE EPISODI – Questa l’analisi di Luca Marelli sugli episodi (due) di Torino-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-2: «Ci sono due episodi: il primo di Biraghi, ribattuto da Dumfries col braccio sinistro. Si nota che però al momento del contatto il braccio è vicino al corpo e in chiusura, motivo per cui questa tipologia di contatto non è punibile. Corretta l’interpretazione. Il secondo episodio è il fallo di Masina su Asllani sul gol al 93′: c’è la mano sul petto, ma Asllani si lascia cadere molto facilmente. Ho molti dubbi, ma l’arbitro ha fatto una valutazione di campo e il VAR non interviene per questo motivo. Il contatto c’è, ma è molto leggero».