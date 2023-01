Marelli: «Mariani confermato in Cremonese-Inter dopo ‘caso’ Udinese»

Luca Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista su DAZN, in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha commentato le designazioni arbitrali. In particolare la designazione di Mariani in occasione di Cremonese-Inter (vedi QUI).

DESIGNAZIONE ARBITRALE – Luca Marelli esprime la sua opinione riguardo la designazione di Mariani in occasione di Cremonese-Inter: «Partita di prima fascia, viene scelto Maurizio Mariani che era l’arbitro di Sampdoria-Udinese. Viene designato per la seconda volta consecutiva e questo significa che la rete della vittoria dell’Udinese viene ritenuta regolare, e io sono d’accordo».