Marelli: «Inter-Atalanta arbitrata bene, un solo ‘caso’: rischio Barella!»

Marelli dopo Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 4-0, in collegamento dagli studi di DAZN ha analizzati i casi “dubbi” della partita giocata a San Siro.

LA MOVIOLA – Luca Marelli parla di Inter-Atalanta soffermandosi in particolare su un episodio in particolare: «Partita arbitrata tutto sommato bene da Marchetti con qualche sbavatura. Il tocco di braccio c’è stato da parte di entrambi, ma non si tratta di calcio di rigore. Ha rischiato molto Barella, ma il tocco di braccio è abbastanza naturale. Dato che sono stati fatti falli in contemporanea la cosa migliore sarebbe stata quella di lasciar correre, ma l’arbitro ha deciso di dare fallo in favore dell’Inter. Ma parliamo veramente di piccolezze in una partita che ha lasciato poco spazio alla polemica».