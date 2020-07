Marcolin: “Inter, attacco fa fatica. Brescia, stasera niente da perdere”

Manca sempre meno a Inter-Brescia (qui per seguire il live). Prima della partita, l’opinionista di DAZN Dario Marcolin interviene da bordocampo, delineando un’analisi della gara tra gli uomini di Conte e quelli di Diego Lopez.

FATICA – Dario Marcolin traccia una breve analisi di Inter-Brescia, anticipo della giornata numero 29: «Una squadra che dopo il lockdown ha fatto fatica a portare a casa risultati importanti, perché ha trovato avversari molto chiusi. La fase offensiva fa fatica. Ma anche contro il Parma abbiamo visto, si è risolta con un blitz in 5 minuti. Antonio Conte ha delle responsabilità, quindi anche oggi deve fare una grande gara».

BRESCIA – Marcolin analizza poi la classifica del Brescia, che vede le Rondinelle all’ultimo posto: «La classifica incombe in modo pesante, è deficitaria. È la classica partita che non hai niente da perdere e tutto da guadagnare. Credo che Conte non abbia sottovalutato questa squadra».

TURNOVER – Infine, Marcolin parla del turnover applicato da Conte per Inter-Brescia: «Sono preoccupati dal giocare ogni tre giorni. Questa rotaizone non mi ha stupito. Lukaku è un gicoatore molto pesante, gicoare con questo caldo, ogni 3 giorni, è difficile».