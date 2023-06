Marciniak, chi è l’arbitro di Manchester City-Inter nel dettaglio

Mancano pochissime ore ormai alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il mondo del calcio attende con trepidazione il fischio d’inizio del super match. Quel fischio d’inizio che risuonerà per tutta Istanbul e non solo. Il polacco Szymon Marciniak, già conosciuto da entrambe le finaliste, avrà la grande responsabilità di arbitrare questa gara. Ma chi è Szymon Marciniak?

90 MINUTI – Stanno per cominciare i 90 minuti più attesi di tutta la stagione, quei 90 minuti che, comunque vada, faranno scendere le lacrime a milioni di persone in tutto il mondo. Che siano lacrime di gioia oppure di dolore. Le protagoniste che quest’anno sono riuscite a guadagnarsi la meritata finale di Champions League sono il Manchester City e l’Inter. E come ogni big match che si rispetti, c’è sempre un terzo protagonista che in partite come questa ha un ruolo ancor più decisivo. Colui che contribuirà inevitabilmente a decretare il vincitore di questo match, che si aggiudicherà il titolo di “campione d’Europa”. L’arbitro. L’uomo al fischietto, questa sera, sarà Szymon Marciniak.

QUEST’ANNO – Nel primo semestre di questo 2023 Szymon Marciniak ha già avuto modo di conoscere sia Manchester City che Inter. Il 14 marzo Szymon Marciniak ha arbitrato Porto-Inter, finita con l’espulsione di Pepê negli ultimi istanti di gioco e uno 0-0 che regala il passaggio ai quarti di finale proprio all’Inter, forte del vantaggio conquistato all’andata per 1-0. Szymon Marciniak ha diretto anche la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid vinta 4-0 dagli inglesi. Nel bel mezzo delle due partite, però, Szymon Marciniak ha arbitrato anche il ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan, terminato 1-1. Pareggio che ha consegnato alla squadra di Stefano Pioli il pass di accesso alla semifinale contro l’Inter che, come ben sappiamo, non ha avuto pietà dei cugini. Così, oggi, l’Inter è in finale con il Manchester City e al fischietto, in questa “battaglia”, all’Ataturk Olympic Stadium ci sarà di nuovo Szymon Marciniak.

CHI È? – Szymon Marciniak arbitra dal 2008 in Ekstraklasa, il campionato polacco di massima serie. nel 2011, poi, viene nominato arbitro internazionale, debuttando ai gironi di Europa League nel match tra Aalesunds e Ferencvaros: partita che si conclude 3-1. Dirige la prima partita di Champions League nel 2012 in Ventspils-Molde finita 1-1. Nel 2018 viene assegnato anche ai mondiali in Russia, occupandosi di Argentina-Islanda e Germania-Svezia, ma l’apice lo raggiunge con Qatar 2022 dove, tra le altre, arbitra la finale Argentina-Francia, poi vinta dai primi, diventando il primo arbitro polacco nella storia a dirigere la finale di un mondiale.

I PRECEDENTI CON INTER E CITY – Szymon Marciniak ha arbitrato l’Inter in ben 7 occasioni tra Europa e Champions League mentre in soltanto due, fino ad ora, il Manchester City. Nel dettaglio, con Marciniak al fischietto, l’Inter ha totalizzato 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. Per il Manchester City, invece, gli unici due incontri diretti dal polacco si sono conclusi sul medesimo risultato di 4-0 per gli inglesi.

I NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE – Szymon Marciniak, in Uefa Champions League, ha arbitrato in tutto 53 partite. Con una media di 4,3 ammonizioni date a partita, nelle sue 53 partite totali ha estratto il cartellino rosso 14 volte. L’arbitro polacco, nella medesima competizione, ha concesso complessivamente 18 calci di rigore.