Marciniak arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk: tre precedenti, uno discusso

Marciniak sarà l’arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk, partita delle semifinali di Europa League 2019-2020 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione polacca, ufficializzato nella designazione arbitrale di sabato per il match della Dusseldorf Arena.



I PRECEDENTI – Inter-Shakhtar Donetsk sarà la quarta partita per Szymon Marciniak come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara polacco ha debuttato proprio in Germania, in una serata da dimenticare: 3-1 sul campo del Wolfsburg nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2014-2015, il 12 marzo 2015. Nessun errore suo, ma tantissimi di Juan Pablo Carrizo e della difesa… Nella scorsa Champions League ha poi diretto il pareggio casalingo per 1-1 contro il Barcellona del 6 novembre 2018, senza grossi problemi.

VAR A CHIAMATA – Con Marciniak lo score è 1-1-1, in attesa di Inter-Shakhtar Donetsk. L’unica vittoria è di questa stagione, il 27 novembre in Champions League contro lo Slavia Praga. Nell’occasione tanto da ridire soprattutto a causa del VAR, Pawel Gil, che sarà al monitor pure stasera. Al 35′ contatto fra Stefan de Vrij e Peter Olayinka, che lo cerca notevolmente, l’azione prosegue e sul capovolgimento di fronte Romelu Lukaku raddoppia su errore della difesa ceca. Il VAR segnala il primo episodio a Marciniak, pur non essendo un chiaro ed evidente errore, e l’arbitro dallo 0-2 assegna rigore che porta all’1-1. Da protocollo è possibile annullare un gol buono per dare un rigore agli avversari, ma il fallo dev’esserci: lì non era certo netto. Poi però l’Inter ha vinto 1-3…