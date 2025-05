Marciniak arbitro di Inter-Barcellona, ma in Spagna già ‘piangono’

L’arbitro di Inter-Barcellona sarà il polacco Szymon Marciniak. In Spagna, il quotidiano catalano “Sport”, scandalizzato per questa designazione.

PIANGINA – Da “Remuntada” a “Marciniak madridista” il passo è breve, soprattutto se ti chiami Barcellona. Sì, perché in Spagna e precisamente dalla Catalogna, con il giornale filo azulgrana Sport in prima linea, hanno iniziato già a piangere e a reclamare in vista del match di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona. La Uefa, stamani, ha annunciato la designazione per la partita in programma martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro. In Catalogna non l’hanno presa benissimo, tanto da parlare di Marciniak tifoso del Real Madrid. E allo stesso tempo, hanno preso in considerazione tutta una serie di precedenti per avvalorare la loro tesi. In particolare, le sfide del Real Madrid contro Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid in Champions League, rispettivamente nelle stagioni 2021-22, 2023-24 e 2025-26. Marciniak è l’arbitro che ha dato cancellato il rigore a Julian Alvarez sul doppio tacco dell’argentino durante la lotteria dei rigori agli ottavi di finale dell’attuale Champions.

Oltre a Marciniak, polemiche anche per il VAR di Inter-Barcellona

PURE IL VAR – Sempre il giornale Sport, protesta contro la designazione del VAR van Boekel. Quest’ultimo, infatti, era presente nell’ultimo Inter-Barcellona che si è disputato a San Siro. In quel caso Denzel Dumfries toccò accidentalmente la palla con la mano, ma giustamente non venne fischiato rigore al Barcellona perché la direzione di gara lo valutò come tocco involontario e non intenzionale. Insomma, la stampa catalana non cambia mai!