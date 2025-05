Marciniak arbitro di Inter-Barcellona: due precedenti da cancellare

Marciniak è l’arbitro di Inter-Barcellona, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Questa la scheda del direttore di gara polacco, alla sua decima partita con i nerazzurri.

I PRECEDENTI – Ad arbitrare Inter-Barcellona sarà Szymon Marciniak, arbitro polacco di Plock. Il classe 1981 ha già diretto nove partite dei nerazzurri nel corso della sua carriera, di cui sette in Champions League e due in Europa League. La prima risale alla stagione 2014-2015, quando il polacco diresse il match perso dai nerazzurri contro il Wolfsburg per 1-3 nel match d’andata degli ottavi di Europa League. Poi due sfide nella competizione europea più importante, con il pareggio del 2018-2019 contro il Barcellona per 1-1 e la vittoria esterna contro lo Sparta Praga dell’anno successivo con il punteggio di 3-1. Le ultime due sono state molto amare per la squadra di Simone Inzaghi. Il riferimento è alla finale persa due anni fa contro il Manchester City, per 0-1, e al ritorno degli ottavi dello scorso anno conclusosi con la vittoria dell’Atlético Madrid ai rigori.

Marciniak arbitro di Inter-Barcellona: il bilancio stagionale RENDIMENTO STAGIONALE – Oltre ad arbitrare il match di stasera 6 aprile tra Inter e Barcellona, Vincic ha già diretto altre 6 gare di questa Champions League: PSG-Atlético Madrid, Sporting-Arsenal, Atalanta-Real Madrid, PSG-Manchester City, Milan-Feyenoord, Atlético Madrid-Real Madrid. Nelle sfide da lui dirette, Marciniak ha estratto 21 cartellini gialli e 1 rosso.