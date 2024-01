Marchetti arbitro di Inter-Lazio: percorso netto, tre goleade

Marchetti sarà l’arbitro di Inter-Lazio, partita delle semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024 in programma alle 20 ora italiana. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match di Riyad.



I PRECEDENTI – Inter-Lazio sarà la quinta partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. E il percorso è netto: quattro incroci e altrettante vittorie. Il 12 dicembre 2021 l’esordio è un 4-0 senza storia al Cagliari, con un rigore (netto fallo di Alessio Cragno su Denzel Dumfries) parato però dal portiere ospite a Lautaro Martinez. Più discusso il 2-1 in rimonta sul Venezia del 22 gennaio 2022, per un contrasto fra Edin Dzeko e Marco Modolo in occasione del pareggio di Nicolò Barella. Nella circostanza, però, il VAR non poteva intervenire: gli ospiti avevano recuperato palla giocandola e perdendola prima di beccare gol.

IN STAGIONE – Le altre due per Marchetti sono nel girone d’andata di questa Serie A. La prima è un’altra goleada per 4-0, contro la Fiorentina lo scorso 3 settembre. Lì nel primo tempo si dimentica di ammonire Cristiano Biraghi e Arthur, quest’ultimo mancato cartellino manda su tutte le furie Nicolò Barella che protesta in maniera eccessiva e si prende lui il provvedimento disciplinare (rischiando anche qualcosa in più). Nella ripresa netto il rigore per il momentaneo tris, fallo di Oliver Christensen su Marcus Thuram. Poi lo 0-3 contro il Torino dello scorso 21 ottobre, con un rigore dato allo scadere perché Ivan Ilic aveva fermato Henrikh Mkhitaryan lanciato a rete. E già prima aveva rischiato Saba Sazonov con un sospetto tocco di mano in area.