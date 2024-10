Marchetti arbitro di Empoli-Inter: solo una sconfitta nei precedenti

Marchetti sarà l’arbitro di Empoli-Inter, partita della decima giornata di Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Castellani.



I PRECEDENTI – Empoli-Inter sarà l’ottava partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. Spettacolare l’ultimo precedente, con la vittoria netta per 4-0 dell’Inter sull’Atalanta. Un match, quest’ultimo, che è probabilmente stato il più brillante dell’avvio di stagione dei meneghini. Tornando indietro nel tempo, l’ultimo precedente della scorsa stagione non sorride all’Inter, essendo rappresentato dalla sconfitta indolore contro il Sassuolo per 1-0 a Reggio Emilia. Ancor prima, una gioia che ha fatto da base per il successo finale a Riyadh: si tratta del 3-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, avvenuto lo scorso 19 gennaio in Arabia Saudita.

I numeri dell’arbitro Marchetti prima di Empoli-Inter

QUASI IMPECCABILI – Con Marchetti arbitro dell’Inter, in attesa dell’Empoli, sei vittorie e la già citata sconfitta con i neroverdi. Il primo precedente risale al dicembre 2021 con un successo netto contro il Cagliari per 4-0, seguito dalla vittoria casalinga per 2-1 con il Venezia nella stessa stagione. Il terzo precedente è avvenuto dopo tre anni, nella stagione 2023-2024, con un altro 4-0 contro la Fiorentina il 3 settembre 2023. In quell’occasione Marchetti non ammonisce Cristiano Biraghi e Arthur, con quest’ultimo mancato cartellino che fa protestare in maniera eccessiva Nicolò Barella, il quale rimedia un provvedimento disciplinare (rischiando anche qualcosa in più). Nella ripresa concesso il rigore ai nerazzurri, valso il momentaneo 3-0, per il netto fallo in area di Oliver Christensen su Marcus Thuram. Infine la gara con il Torino del 21 ottobre 2023, nella quale Marchetti ha assegnato allo scadere un calcio di rigore per atterramento in area di Henrikh Mkhitaryan ai danni diIvan Ilic.