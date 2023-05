Marchegiani: «Inter-Milan aperta! Inzaghi bravo in questo aspetto»

Luca Marchegiani, intervistato da TuttoSport, commenta Inter-Milan di questa sera dichiarando come la sfida sia ancora aperta e sottolineando un pregio di Simone Inzaghi

APERTA – Ecco il commento di Luca Marchegiani riguardo a Inter-Milan di questa sera: «La partita è ancora aperta. Ma molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Rafael Leao. Un errore solo può commettere l’Inter: credere che la pratica sia chiusa. Ma non credo che succederà. Perché conosco Simone Inzaghi, perché l’Inter è una squadra troppo esperta per cadere in questa tentazione».

Il merito oggi di Simone Inzaghi? «Aver saputo portare la squadra in una condizione ottimale nel mese decisivo della stagione. Se uno guarda solo i risultati era difficile far di più di quello che probabilmente l’Inter farà alla fine di questa stagione. Se guardiamo invece l’andamento allora la squadra poteva fare di più. È mancata la capacità di rimanere in corsa per lo scudetto con il Napoli. Ma è un problema che hanno avuto anche alle squadre».

Ancora Dzeko o spazio a Lukaku? «Io penso che giocherà Dzeko. Guardando la sfida di andata sarebbe anche una scelta logica perché Edin ha fatto una gara eccezionale»