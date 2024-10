Marcenaro arbitro di Inter-Torino: ci sono 3 precedenti, score non male

Marcenaro sarà l’arbitro di Inter-Torino, partita della settima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Genova, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.

BILANCIO POSITIVO – Ad arbitrare la partita di questa sera tra Inter e Torino l’AIA ha scelto Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Si tratta di un giovane fischietto classe 1992, che ha esordito in Serie A solamente tre anni fa, ovvero nel novembre del 2021 in un Verona-Cagliari, finita 0-0. Nella sua giovane carriera ha arbitrato l’Inter solamente tre volte. Bilancio molto positivo dei nerazzurri con il fischietto genovese: tre vittorie, zero sconfitte e zero pareggi. Il primo incontro diretto da Marcenaro dell’Inter è stato quello del 13 maggio 2023, finito con la vittoria dei nerazzurri sul Sassuolo per 4-2 a San Siro. Nella passata stagione, la 2023-24, Marcenaro ha diretto due volte la Beneamata: il 24 settembre 2023 Empoli-Inter 0-1 e 23 dicembre 2023 Inter-Lecce 2-0.

Marcenaro arbitro di Inter-Torino: le partite dirette finora

RENDIMENTO – Per Marcenaro sarà la quinta partita diretta in questa stagione. Ha già arbitrato tre partite di Serie A e una di Serie B. Inoltre, ha già fatto una partita del Torino: ossia quella a Venezia dello scorso 30 agosto, finita con la vittoria dei granata per 1-0. Le altre due partite di Serie A arbitrate sono state Juventus-Como 3-0 e Fiorentina-Lazio 2-1. In cadetteria, invece, ha diretto Carrarese-Reggiana 0-0. Marcenaro ha già estratto 27 gialli durante le sue prime quattro partite, senza però espellere nessuno. Al contempo, nel match tra Fiorentina e Lazio, giocatosi al Franchi, ha concesso due rigori ai viola.