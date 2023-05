Marcenaro arbitro di Inter-Salernitana: oggi esordio, ‘famoso’ per la Juventus

Marcenaro sarà l’arbitro di Inter-Sassuolo, partita della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di L’Aquila, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Sassuolo sarà la prima partita per Matteo Marcenaro come arbitro dei nerazzurri. In Serie A ha debuttato il 30 novembre 2021, in uno 0-0 tra Verona e Cagliari, cominciando a essere impiegato nella massima categoria soprattutto in questa stagione. Nonostante una direzione di gara molto discussa, quella di Juventus-Salernitana 2-2 dell’11 settembre con l’ormai “celebre” gol del 3-2 annullato ad Arkadiusz Milik per un fuorigioco che il VAR aveva ravvisato non accorgendosi di Antonio Candreva. Marcenaro al massimo ha fatto l’Inter Primavera: tre volte fra il 2017 e il 2019 con altrettante vittorie.