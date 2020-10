Marani: “Oggi mi aspetto una grande Inter! Conte, una considerazione”

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Prima di Genoa-Inter, Matteo Marani ha parlato dagli studi di “Sky Sport”. Ecco le parole del giornalista sul tecnico Antonio Conte.

UOMO NUOVO – L’Inter è una squadra costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore. Queste le parole di Matteo Marani a questo proposito: «Oggi mi aspetto una grande partita, una grande Inter. E’ un Conte diverso: in Germania in Europa League era un Conte, ora me ne ritrovo un altro. L’Inter ha raccolto molto meno di quello che ha prodotto, dove avere di più. Ha fatto però troppi errori dietro. Io credo che la differenza sia la ferocia del tecnico. Lui è il fuoriclasse di questa squadra. Sembra però che l’incontro di Villa Bellini ci abbia restituito un Conte più moderato fuori campo, e uno più normalizzato in campo. Non sto vedendo l’Inter di Conte».