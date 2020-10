Maran: “Genoa-Inter insidiosa ma stimolante. Recuperi? Domani valuterò”

Maran

In vista di Genoa-Inter, Rolando Maran tecnico dei rossoblù in conferenza stampa alla vigilia ha risposto ad alcune domande in merito alla sfida di domani contro la squadra allenata da Antonio Conte.

I RECUPERI – Genoa-Inter in programma domani alle 18, il tecnico Rolando Maran ha presentato così il match tenendo in considerazione dei possibili giocatori recuperati: «C’è chi poteva fare un determinato lavoro e chi altro, ma molti ragazzi sono tornati ad allenarsi in gruppo. Questo ha dato morale ed entusiasmo per affrontare questa settimana. Sto valutando per capire le risposte di chi è appena rientrato, domani faremo la rifinitura per capire chi può essere disponibile e come lo può essere».

MATCH STIMOLANTE – Genoa-Inter insidiosa ma stimolante, continua così Maran in conferenza: «Dobbiamo vivere tutte le partite come una finale, dobbiamo essere concentrati su Genoa-Inter molto insidiosa ma stimolante. Chiedo coraggio per mettere in mostra quello che abbiamo provato. Sarà una partita con mille difficoltà considerando quello che stiamo vivendo e la caratura del nostro avversario».