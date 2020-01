Maran: “Contro l’Inter martedÃ¬ opportunitÃ  per dimostrare qualcosa”

Maran: “Contro l’Inter martedì opportunità per dimostrare qualcosa”

Condividi questo articolo

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in zona mista al termine della partita persa contro il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di martedì in Coppa Italia contro i nerazzurri, a domanda dell’inviato di Inter-News Riccardo Spignesi.

OPPORTUNITA’ – Rolando Maran, in zona mista, parla dell’imminente sfida di Coppa Italia che vedrà il Cagliari affrontare l‘Inter: «Sicuramente è un impegno, in questo momento, che va pesare ulteriormente. Può essere un’opportunità per dimostrare che le lezioni le abbiamo imparate. Martedì dobbiamo far sì che questo avvenga».