Manna: «Inter costruita per vincere, verità!» E risponde ad Ausilio

Il direttore sportivo del Napoli Manna ha parlato prima di Napoli-Inter alzando un po’ la pressione. Poi risponde ad Ausilio.

LA PARTITA – A pochi giorni dalla sfida tra Napoli e Inter (clicca qui per conoscere orario conferenza stampa di Simone Inzaghi), ha parlato il DS azzurro Giovanni Manna. Le sue parole su Sport Mediaset: «Il percorso che stiamo facendo ci sta dicendo che stiamo in una posizione di classifica vantaggiosa e con la stessa mentalità vogliamo affrontare questa seconda parte di stagione. Partita dopo partita senza precluderci nulla, anche se non è stato un nostro obiettivo. Bravi squadra e allenatore ad essere lì, ma possiamo gettare delle basi per un futuro importante. Bisogna essere leggeri e orgogliosi del percorso fatto, incontriamo una squadra forte, costruita per vincere. Ma non è per gettare pressioni, è la verità. Ci siamo meritati di poter giocare questa partita, sapendo che è solo una partita e nulla distruggerà quello che è stato fatto di buono in questo momento».

LA RISPOSTA – Lo stesso Manna ha risposto alla battuta di Piero Ausilio, che aveva parlato in questo modo. Le parole di Manna: «Ausilio? Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter affinché faccia un percorso virtuoso per tutto il calcio italiano».