Manganiello non sufficiente in Inter-Empoli, VAR decisivo: la moviola – CdS

Manganiello si affida molto al VAR in occasione di Inter-Empoli. E fa bene, a giudicare dalle sue sbavature nella prestazione in campo. Nella moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola l’arbitro piemontese non raggiunge la sufficienza

CORREZIONI TECNOLOGICHE – Meglio il VAR (voto 6) che l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (TO), a cui il Corriere dello Sport attribuisce il 5.5 in pagella. La moviola del quotidiano sportivo romano giudica frettoloso il rigore fischiato a Nicolò Barella in Inter-Empoli, ma il VAR (Luca Banti, ndr) corregge correttamente. L’intervento di Fabiano Parisi è nettamente sulla palla. Giusto non considerare da rigore nemmeno il contatto tra Filippo Bandinelli e lo stesso Barella. Infine, ammonito solo Lautaro Martinez per essersi tolto la maglia dopo il 3-2, ma manca un’ammonizione a Parisi per un fallo su Denzel Dumfries in ripartenza. I continui colloqui tra Manganiello e il VAR si rivelano utili in Inter-Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport

