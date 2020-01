Manganiello arbitro di Inter-Cagliari: precedenti solo sconfitte e un disastro

Gianluca Manganiello sarà l’arbitro di Inter-Cagliari, partita della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pinerolo, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Cagliari sarà la terza partita per Gianluca Manganiello come arbitro dei nerazzurri. I numeri sono impietosi: due precedenti e altrettante sconfitte. Il suo esordio in Serie A è coinciso con il suo esordio con l’Inter, il 18 maggio 2014 nell’ultima giornata di campionato. KO in casa del Chievo per 2-1 nell’occasione, in una gara senza interessi di classifica ricordata come l’ultima da interisti di Esteban Cambiasso, Diego Milito e Javier Zanetti.

IL DISASTRO – L’altro precedente di Manganiello, prima di Inter-Cagliari è stato costellato di orrori, il 15 settembre 2018 0-1 col Parma. Nel primo tempo ignora due possibili espulsioni per Roberto Gagliardini e Leo Stulac, ma è nella ripresa che sbaglia qualsiasi cosa. Al 58’ tiro-cross di Ivan Perisic e Federico Dimarco, ora nerazzurro, “para” sulla linea: sarebbe rigore ed espulsione, invece anche dopo check col VAR si riparte da calcio d’angolo. Un errore inconcepibile, da condividere con l’arbitro al monitor (Gianluca Rocchi), impossibile da non vedere. A peggiorare la situazione c’è il gol decisivo proprio di Dimarco, che al 79’ trova una traiettoria assurda da lontano. Sul suo tiro però ci sono Roberto Inglese e Luca Rigoni in fuorigioco attivo, perché ostacolano la visuale a Samir Handanovic che resta fermo. Manganiello sarebbe dovuto andare a rivedere al monitor (il fuorigioco è oggettivo tranne che in questi casi), ma ha sorvolato e falsato la partita.