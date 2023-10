Mancini (come Paredes) da espulsione! Insulta Maresca, che poi li grazia – CdS

Mancini in Inter-Roma rischia l’espulsione, compromettendo sin da subito la sua partita dopo il fallo su Lautaro Martinez. Poi manda a quel paese l’arbitro Maresca che poi lo grazia, ma proprio come Leandro Paredes, merita l’espulsione così come evidenziato anche nella moviola del Corriere dello Sport. Ecco cos’è successo con il difensore italiano.

DA ESPULSIONE – Anche Gianluca Mancini, proprio come Leadro Paredes, sfiora il rosso durante Inter-Roma. Il difensore giallorosso si fa ammonire dopo appena 13′ per un fallo su Lautaro Martinez. Poi, all’86’, manda a quel paese l’arbitro («vaffa…», ndr), con tanto di braccio alzato che la Roma ha temuto fosse per lui, e sarebbe stato il secondo rosso. Mancini indirizza subito la partita poco prima del quarto d’ora: Mancini s’avventa di scatto sull’arbitro, reo di non aver fischiato un fallo di Thuram su N’Dicka, lo trattengono all’atto dell’ammonizione Cristante e Llorente. Maresca (che da questo punto di vista è molto suscettibile) lo avvisa e per farlo usa le maniere spicce: «è passato un quarto d’ora, alla prossima vai fuori». Ma poi Maresca lo grazia.

