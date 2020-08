Manchester United fuori dall’Europa League, Siviglia in finale!...

Manchester United fuori dall’Europa League, Siviglia in finale! Ora Inter

Era in programma questa sera la prima semifinale di Europa League tra Manchester United e Siviglia, in attesa dell’Inter. Gli inglesi sono passati in vantaggio grazie a un gol di Bruno Fernandes, ma poi hanno subito la rimonta degli spagnoli. Riviviamo gli eventi salienti della partita

PRIMA FINALISTA – In attesa dell’altra semifinale tra Inter e Shakhtar Donetsk, questa sera si fronteggiavano Siviglia e Manchester United. Il solito Bruno Fernandes ha sbloccato la partita nel cuore del primo tempo, realizzando un rigore. Gli spagnoli non demordono e trovano il pareggio con Suso, abile a segnare dopo una grande azione di Reguilon. Nel secondo tempo, il Manchester United attacca e crea, ma non trova il vantaggio. Un cinico Siviglia trova invece il gol vittoria al 78esimo con de Jong, grazie a un grande assist di Jesus Navas. Finisce 2-1: sono gli spagnoli ad accedere alla finale di Europa League.