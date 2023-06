Manchester City-Inter, Walker mette il turbo e recupera − CdS

Manchester City-Inter, manca ormai davvero pochissimo. Il Corriere dello Sport oltre ai recuperi dell’Inter (vedi articolo), fa il punto della situazione anche in casa degli avversari: ci sarà Kyle Walker in finale di Champions League.

TURBO − Il Manchester City, così come l’Inter, sta svolgendo gli ultimi allenamenti in vista della finale di Champions League di Istanbul (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa sapere che Kyle Walker è stato totalmente recuperato da Pep Guardiola. Il giocatore ha riassorbito molto velocemente il problema alla schiena che lo ha colpito in finale di FA Cup contro il Manchester United. Come riportato anche dal quotidiano, lo stesso Walker ha, a tal proposito, affermato: «Vi posso assicurare che sono al cento per cento. Figuriamoci se, dopo tutti i sacrifici, mi chiamo fuori per la finale». Guardiola può perciò sorridere.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti