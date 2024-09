Manchester City-Inter (0-0): volano 7! Acerbi ‘Wonderwall’. Pagelle – CdS

Prestazione buonissima dell’Inter contro il Manchester City all’esordio in Champions League. Voti positivi per tutti, soprattutto per Acerbi. Le pagelle di Manchester City-Inter, secondo il Corriere dello Sport.

TOP – Arriva un pareggio per l’Inter contro il Manchester City, nella prima giornata di Champions League. I nerazzurri giocano un ottimo calcio e difendono con grandissima organizzazione tattica. Alla fine dei giochi, finisce 0-0 all’Etihad. Il Corriere dello Sport giudica positivamente la prova di tutti i giocatori nerazzurri, tant’è che nessuno scende sotto al sei come voto in pagella. Tra i migliori sicuramente Francesco Acerbi, che si prende un ottimo 7. Wonderwall, un muro delle meraviglie. Il centrale, come il 10 giugno a Istanbul, mette la museruola ad Haaland, che conclude in porta solamente una volta nel primo tempo (facile parata di Yann Sommer). Di seguito il resto delle pagelle di Manchester City-Inter, stilate dal Corriere dello Sport.

Manchester City-Inter, pagelle: Acerbi 7 come altri cinque compagni

PAGELLE – Non solo Acerbi, ma sono altri cinque compagni a prendere un bel 7 in pagella: da Sommer a Bastoni, passando per Calhanoglu, Zielinski e Taremi. Mezzo voto in più per il migliore in campo Nicolò Barella. Un 7,5 pieno e meritatissimo per uno dei giocatori più forti nel suo ruolo in Europa. Buonissimo 6,5 anche per i due esterni di Inzaghi, Darmian e Carlos Augusto; così come per Thuram e Bisseck. Per i subentrati, invece, sufficienza: cioè Frattesi, Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard. Nessun voto per Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia