Manchester City-Inter, si riparte dalle certezze: probabile formazione di Inzaghi

Manchester City-Inter sarà la prima sfida della Champions League 2024-2025 dell’Inter: questa la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Manchester City-Inter è in programma per domani mercoledì 18 settembre alle ore 20:45. Allo stadio Etihad si svolgerà il remake della finale di Champions League del 2022-2023, sfida conclusasi con il risultato di 1-0 a favore dei Citizens. Per l’incontro con cui le due compagini esordiranno nella competizione europea verranno ovviamente schierati i migliori calciatori a disposizione dei due tecnici Pep Guardiola e Simone Inzaghi.

Manchester City-Inter, la probabile formazione:

LE SCELTE – Il tecnico nerazzurro, dopo il turnover adottato in occasione della sfida pareggiata con il Monza per 1-1, intende puntare sui suoi fedelissimi per la delicata sfida dell’Etihad. Torneranno dal primo minuto Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. L’unico titolare sul quale non potrà contare Inzaghi è Federico Dimarco, il cui affaticamento muscolare manifestatosi nei minuti finali della sfida della Brianza gli impedirà di essere dalla partita. Al suo posto il jolly Carlos Augusto, il dodicesimo uomo “per eccellenza” su cui Inzaghi può fare affidamento.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.