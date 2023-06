Manchester City-Inter, sfida nella sfida: Calhanoglu VS Gundogan – TS

In Manchester City-Inter sarà Calhanoglu contro Gundogan. Tuttosport mette in evidenza elementi in comune e in opposizione dei due centrocampisti, finalisti di Champions League.

ORIGINI – Manchester City-Inter sarà una sfida all’ultimo sangue, per provare a inseguire il sogno della coppa dalle grandi orecchie. Come se il big match di Champions League non fosse già di per sé intrigante, ad aumentare il livello è anche un duello interno. Nella partita di stasera, infatti, si sfideranno due giocatori dalle simili origini ma dal destino completamente diverso. Hakan Calhanoglu e Ilkay Gundogan saranno entrambi in campo, probabilmente dal 1′, vestendo rispettivamente la maglia di Inter e Manchester City. I due, oltre ad essere entrambi dei centrocampisti, hanno in comune anche la provenienza: sono nati in Germania, da famiglie turche. Destino vuole che Calhanoglu e Gundogan questa sera si troveranno uno contro l’altro a giocare proprio a Istanbul, una delle maggiori città della Turchia. Una differenza, e anche importante in questo contesto, c’è: se il calciatore dell’Inter è addirittura il capitano della Nazionale turca, quello del Manchester City, invece, ha scelto di indossare la casacca della Germania. Un particolare, questo, che non è indifferente ai tifosi locali, che hanno già espresso la loro preferenza nei riguardi del numero 20 interista (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati