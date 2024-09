Manchester City-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Manchester City-Inter, si giocherà alle ore 21:00 all’Etihad Stadium, per la prima giornata del nuovo format della UEFA Champions League: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

MANCHESTER CITY-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Inter si prepara all’esordio ufficiale nel nuovo format della UEFA Champions League 2024-25 contro il Manchester City. Simone Inzaghi come ribadito in più riprese, è costretto a gestire al meglio le forze considerata la condizione fisica di alcuni giocatori, ma anche le assenze e soprattutto il calendario, con il derby in programma domenica. Rispetto la sfida contro il Monza in campionato, si rivedranno alcuni titolari, anche se qualche cambio verrà effettuato. Lautaro Martinez non ancora al meglio della condizione in questa stagione, è probabile che resti in panchina, al suo posto Mehdi Taremi che farà coppia con Marcus Thuram. In attacco non ci sarà Marko Arnautovic perché assente causa febbre. Affaticamento muscolare per Federico Dimarco, motivo per cui giocherà Carlos Augusto sulla fascia sinistra. Sul centro-destra Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard e sulla fascia destra Matteo Darmian favorito ancora su Denzel Dumfries. A centrocampo possibile turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan con Piotr Zielinski titolare. Tornano Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella rispetto la sfida precedente. Scrivi un articolo giornalistico a riguardo.

MANCHESTER CITY-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Pep Guardiola, reduce da una serie di prestazioni convincenti in Premier League, avrà a disposizione quasi tutta la rosa per questa importante sfida, fatta eccezione per Nathan Aké e il giovane Oscar Bobb, entrambi indisponibili. Guardiola ha le idee chiare per quanto riguarda l’attacco: Erling Haaland, capocannoniere in Premier e pilastro offensivo del City, sarà schierato come terminale avanzato. A supportarlo ci saranno Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Jack Grealish. A centrocampo torna Rodri, con lui anche Ilkay Gundogan tornato in questa stagione dopo l’esperienza al Barcellona.

Manchester City-Inter, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.

In panchina: Ortega; Grealish, Kovacic, Stones, Savinho, Nunes, Foden, Lewis, McAtee.

Allenatore: Pep Guardiola

Indisponibili: Aké e Bobb (infortunati)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

In panchina: Di Gennaro, Martinez; De Vrij, Pavard, Darmian, Zielinski, Frattesi, Asllani, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Buchanan (infortunato), Marko Arnautovic (febbre), Federico Dimarco (infortunato), Joaquin Correa e Palacios (non in lista UEFA)

Arbitro: Glenn Nyberg della sezione di Borlange (Svezia). Andreas Soderkvist – Mahbod Beigi e quarto uomo Adam Ladeback, sempre dalla Svezia. Al Var l’olandese Pol van Boekel e lo spagnolo Ricardo de Burgos.