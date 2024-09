Manchester City-Inter, premiato il migliore della partita: è dei nostri!

Nella sfida di Champions League tra Manchester City e Inter, terminata 0-0, è stato premiato il miglior giocatore della partita (MPV) ed è proprio uno dei nostri.

IL MIGLIORE IN CAMPO – In Manchester City-Inter terminata sul punteggio di 0-0, il migliore in campo per distacco è stato Nicolò Barella. Nonostante il risultato a reti inviolate, Barella ha offerto una prestazione di altissimo livello, confermandosi come il leader indiscusso del centrocampo nerazzurro. Capitano della squadra nerazzurra questa sera considerata l’assenza di Lautaro Martinez in campo, Barella ha dimostrato grande qualità sia in fase difensiva che offensiva. Il riconoscimento come MVP della partita è il giusto premio per una prestazione completa, che ha messo in evidenza tutte le qualità che rendono Barella uno dei migliori centrocampisti d’Europa contro una delle squadre più forti d’Europa.

Manchester City-Inter, Barella il migliore in campo! Ecco il premio