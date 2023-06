Manchester City-Inter, nuovi biglietti in vendita per vedere finale a San Siro

Sono in vendita nuovi biglietti per assistere domani sera sabato 10 giugno la finale di Champions League, Manchester City-Inter, a San Siro sul maxischermo.

BIGLIETTI – A seguire il comunicato pubblicato il sito ufficiale dell’Inter. “FC Internazionale Milano comunica che, a seguito di una rimodulazione della capienza consentita sul prato di San Siro, sono da ora in vendita dei biglietti per assistere alla finale di Champions League allo stadio Giuseppe Meazza“.

“Sabato 10 giugno Manchester City e Inter si sfideranno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul e San Siro aprirà le porte e si colorerà di nerazzurro per permettere ai tifosi di condividere tutte le emozioni della finale. Per l’occasione, in corrispondenza del primo anello arancio dello stadio Giuseppe Meazza, è stato montato un maxischermo per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita: più di 400 metri quadrati per non perdere neanche un attimo o un’emozione della sfida“.

“I nuovi biglietti a disposizione saranno esclusivamente per la sezione parterre e saranno in vendita al prezzo di 20 €: sarà possibile acquistare esclusivamente su Vivaticket al link seguente“.

“I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato da intrattenimento e DJ Set. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dell’Atatürk Olympic Stadium, ci sarà un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a San Siro tutta l’emozione del prepartita. Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara“.

Fonte: Inter.it