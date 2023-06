Manchester City-Inter, no rifinitura per Guardiola. La giornata – Sky

La giornata in casa Manchester City è stata inusuale. Gianluigi Bagnulo in collegamento da Istanbul per Sky Sport l’ha descritta in questo modo.

INUSUALE – Il Manchester City ha approcciato in modo particolare alla finale di Champions League di Istanbul. L’ultimo allenamento della squadra di Pep Guardiola è stato addirittura quello di ieri mattina. Secondo quanto riportato da Sky Sport i Citizens sono rimasti tutto il giorno in albergo per lavorare sul piano mentale. Nessun allenamento, nessuna rifinitura, i giocatori devono trovare energie mentali e fisiche e il tecnico spagnolo sta lavorando per questo. Solo trattamenti come quelli per Kevin De Bruyne prima della partenza verso lo Stadio Ataturk.