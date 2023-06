Manchester City-Inter, movimenti anche al Meazza in vista della finale – SI

Manchester City-Inter si giocherà a Istanbul, ma al Meazza ci saranno comunque tantissimi tifosi per seguire la finale di Champions League sui maxischermi (vedi articolo). E, come annuncia Sportitalia, è in corso proprio ora il montaggio.

L’ORGANIZZAZIONE – Poco meno di cinque giorni alla finale Manchester City-Inter e fervono i preparativi anche al Meazza. Lo stadio di San Siro non ospiterà l’ultimo atto della Champions League, ma tanti tifosi saranno comunque presenti per seguire la partita sui maxischermi. In collegamento proprio dall’esterno dell’impianto, durante Sportitalia Mercato, il giornalista Tancredi Palmeri fa sapere che è in corso l’installazione dei maxischermi che trasmetteranno la partita. Da ricordare come oggi alle 10 aprirà la vendita dei biglietti.