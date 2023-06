Manchester City-Inter, Mkhitaryan pronto al rientro dal 1′! Dubbio attacco – SM

Manchester City ed Inter si sfideranno sabato ad Istanbul: in palio la Champions League. Secondo SportMediaset Mkhitaryan si candida per una maglia da titolare.

TITOLARE – L’Inter si prepara alla finale col Manchester City di sabato. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi avrà a diposizione Mkhitaryan per il match di Istanbul: l’armeno, nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile, ha lavorato in solitaria ma correndo sul campo. Se tutto dovesse procedere secondo i piani sarà l’armeno a scendere in campo dal 1′ nel ruolo di mezzala, con Calhanoglu in cabina di regia e Brozovic a partire dalla panchina. Un dubbio per quanto riguarda l’attacco: chi tra Dzeko e Lukaku affiancare a Lautaro Martinez. Ad oggi, secondo l’emittente, il bosniaco è in leggero vantaggio sul belga. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dzeko, Lautaro Martinez