Manchester City-Inter al Meazza, oggi via alla vendita dei biglietti per San Siro

Sarà possibile seguire Manchester City-Inter anche sui maxischermi al Meazza: oggi comincia la vendita dei biglietti per vedere la finale di Champions League nell’impianto di San Siro. Ecco le informazioni.

IN DIRETTA… DALLO STADIO – Dalle 10 alle 15 di oggi via alla prima fase di vendita dei biglietti per seguire la finale Manchester City-Inter sui maxischermi allestiti al Meazza. È dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con cui potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Tale codice sarà comunicato in mattinata via email. Dalle 16 comincia poi la vendita libera, sino a esaurimento disponibilità. A San Siro disponibili i settori rosso, verde, blu e il prato. Prezzi dei biglietti nel primo anello e parterre 20€, nel secondo anello 14€ e nel terzo 10€. I cancelli apriranno alle 19, con collegamenti da Istanbul, mentre dopo la fine di Manchester City-Inter i tifosi dovranno lasciare il Meazza a prescindere dal risultato. Clicca qui per acquistare i biglietti per seguire la finale di Champions League allo stadio.