Manchester City-Inter, Lukaku spera! Le indicazioni dalla rifinitura – SM

Lukaku non ha ancora messo da parte l’idea di partire titolare in Manchester City-Inter. Questo nonostante sia Dzeko il favorito per una maglia dal 1′. A Sport Mediaset, in collegamento da Istanbul, Marco Barzaghi dà le novità dopo la rifinitura.

IN ARRIVO – Rifinitura per l’Inter stamattina sul campo del Galatasaray, in vista della finale col Manchester City (vedi articolo). Marco Barzaghi fa sapere che è durata anche più del previsto, tanto che il pranzo comincia in ritardo. Nel pomeriggio riunione tecnica e trasferimento all’Ataturk con largo anticipo sul calcio d’inizio della finale di Champions League, fissato alle 21 ora italiana. Mentre dalla parte opposta è in corso una riunione nell’albergo del Manchester City. Per quanto riguarda la formazione Simone Inzaghi sta optando per Edin Dzeko, ma Romelu Lukaku spera ancora di poterlo superare in extremis. Tutto confermato per il resto, con Henrikh Mkhitaryan che torna a disposizione ma dalla panchina e quindi Marcelo Brozovic davanti alla difesa con Hakan Calhanoglu (idolo di casa che porterà la maggior parte dei tifosi turchi a parteggiare per l’Inter) mezzala sinistra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Manchester City-Inter, secondo Sport Mediaset: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.