Manchester City-Inter, Lukaku o Dzeko: si va verso un’ipotesi. Probabile formazione

Le ultime sul dubbio in attacco tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko per la finale di Champions League, Manchester City-Inter (e non solo). La probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport in vista della finale di Champions League, Manchester City-Inter, Henrikh Mkhitaryan, pur essendo recuperato, non è ancora al 100% a seguito dell’infortunio accusato nel corso del derby contro il Milan. Per questo motivo pare essere destinato alla panchina.

ATTACCO – Per quanto riguarda il reparto offensivo, nel ballottaggio tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, si va verso quest’ultima ipotesi.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez

Fonte: Sport.Sky.it