Manchester City-Inter, Inzaghi e le sorprese. Probabile formazione

Alle ore 21 ci sarà Manchester City-Inter, la prima giornata di UEFA Champions League. Simone Inzaghi prepara diverse sorprese tra gli undici, ecco la probabile formazione secondo Sky Sport.

QUATTRO CAMBI – La partita Manchester City–Inter sarà quella dei grandi cambiamenti di Simone Inzaghi, che dimostra così a cosa servirà la rosa lunga in vista delle prossime settimane. Alla prima partita di Champions League della stagione l’allenatore porterà diverse novità di formazione rispetto alla gara di Monza. Il Milan in questa domenica non è per ora un pensiero, ma in generale le tre partite a pochi giorni di distanza preoccupano. La prima novità riguarda Lautaro Martinez, che non giocherà dal primo minuto all’Etihad Stadium. Mehdi Taremi e Marcus Thuram formeranno la coppia d’attacco di Manchester City-Inter. In difesa l’altra grande sorpresa sarà Yann Bisseck, che prenderà il posto di Benjamin Pavard. Anche Henrikh Mkhitaryan riposerà, gli impegni ravvicinati impongono scelte oculate. Piotr Zielinski farà la sua prima da titolare in stagione, la prima in assoluto con l’Inter. Sugli esterni non ci sarà Federico Dimarco, che sarà sostituito dall’ottimo Carlos Augusto visto già in campionato. A destra per ora c’è un favorito, di seguito la probabile formazione.

Manchester City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.