Manchester City-Inter, Inzaghi punta sull’effetto sorpresa: ancora cambi!

Simone Inzaghi continua con le sue alternanze, anche nell’esordio in Champions League. Di seguito i cambi previsti nella formazione di Manchester City-Inter.

ESORDIO – Manchester City-Inter inaugura un’altra stagione di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. La sfida, che avrà inizio alle ore 21.00 di questa sera allo Stadio Etihad, che già porta il carico di essere quella d’esordio in Europa, acquista maggior valore considerando il prestigio dell’avversario e anche l’ultima volta che i nerazzurri lo hanno sfidato. Lo stesso incrocio, infatti, si è verificato sempre in Champions League proprio nella finale di giugno 2023. Da Istanbul i ragazzi di Inzaghi uscirono a testa alta, seppur sconfitti. Adesso, però, un altro Manchester City-Inter dà la possibilità ai nerazzurri di ottenere il riscatto.

Manchester City-Inter, dopo Monza Inzaghi cambia ancora!

SCELTE – Proprio per il valore sentimentale, più che matematico (visto che è solo il primo match su otto della prima fase), Inzaghi vorrà certamente fare bella figura in Manchester City-Inter. E sembra che per riuscirci il ‘Demone’ di Piacenza voglia sfruttare l’effetto sorpresa. Nelle ultime ore, infatti, la probabile formazione nerazzurra lascia stupiti alcuni tifosi, che vedono un titolarissimo come Lautaro Martinez apprestarsi ad accomodarsi in panchina. Non è l’unico cambio particolare che Inzaghi potrebbe scegliere di fare nel match di Champions League, come avvenuto anche nell’ultima giornata di campionato.

FIDUCIA O SCETTICISMO? – Se i due fedelissimi a centrocampo – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu – tornano, un altro resta escluso: si tratta di Henrik Mikhitaryan. Segue anche Benjamin Pavard, destinato a lasciare il posto ad Aurel Bisseck. Non può non esserci un po’ di scetticismo, guardando alle assenze nel classico undici di Inzaghi e pensando ad alcune scelte azzardate che hanno condotto al pareggio contro il Monza. Giusto, però, dare fiducia anche a questa probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi