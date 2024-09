Manchester City-Inter, Guardiola al completo! La probabile formazione – CdS

Il Manchester City si appresta a iniziare la nuova stagione di Champions League con una sfida affascinante contro l’Inter, in un match che rievoca la finale del 2023. La squadra allenata da Pep Guardiola è al gran completo, di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

CI SONO TUTTI – La squadra di Pep Guardiola scenderà in campo all’Etihad Stadium con il collaudato modulo 4-2-3-1, e come sempre, punta a ribadire il suo status di favorita per il titolo. Tra i pali sarà confermato il solido Ederson, vero pilastro della difesa. La linea difensiva, che ha contribuito a mantenere il Manchester City ai vertici in tutte le competizioni, vedrà Kyle Walker e Josko Gvardiol sulle fasce, con Rúben Dias e Stones centrali. A centrocampo, Guardiola farà affidamento su Rodri, vero metronomo della squadra, affiancato dall’ex Mateo Kovacic, nuovo innesto che ha il compito di bilanciare le fasi di recupero palla e transizione offensiva. A supporto dell’attacco ci saranno Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Doku. De Bruyne, in particolare, sarà il giocatore chiave per creare occasioni e fornire assist decisivi, soprattutto per il terminale offensivo Erling Haaland.

Manchester City-Inter, la probabile formazione

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Doku; Haaland.

Fonte: Corriere dello Sport