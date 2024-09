Manchester City-Inter, Guardiola va di 3-4-2-1: probabile formazione – SM

Avversario non banale per l’esordio in Champions League per l’Inter: i nerazzurri sono ospiti all’Etihad contro il Manchester City. Guardiola dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. La probabile formazione.

MODULO DEFINITO – Manca sempre meno a Manchester City-Inter, prima giornata di Champions League. All’Etihad va in scena la rivisitazione della finalissima dello scorso 10 giugno 2023, quando gli inglesi s’imposero 1-0 grazie alla rete di Rodri. Ora l’atto secondo ma in uno scenario totalmente diverso. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi dovrebbe mutare qualcosa nel suo undici, con Lautaro Martinez a forte rischio panchina, Guardiola sembra già avere le idee chiare. Il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Di seguito le ultime sulla probabile formazione del Manchester City contro l’Inter.

Il Manchester City anti Inter col 3-4-2-1: la probabile formazione di Guardiola

ULTIME – Guardiola dovrebbe optare per il 3-4-2-1 contro l’Inter questa sera in Champions League. Recuperato Foden, che aveva saltato gli impegni con la nazionale inglese; così come Haaland. Il norvegese, settimana scorsa aveva subito un grave lutto familiare, ma ha comunque giocato da protagonista l’ultimo match casalingo contro il Brentford. Per il resto, ci sarà anche De Bruyne, che coadiuverà sulla trequarti proprio con Foden. In difesa, verso la panchina Stones, così come l’ex Inter Kovacic. La probabile formazione secondo Sport Mediaset del Manchester City:

(3-4-2-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Doku, Rodri, Gundogan, Savinho; De Bruyne, Foden; Haaland.