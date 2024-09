Manchester City-Inter, due assenti per Inzaghi: una pesa! Le ultime – CdS

Nel giorno dell’attesissimo debutto della nuova UEFA Champions League e, dunque, di Manchester City-Inter, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con due assenze particolari. Una pesante, che costringe il tecnico a rivedere le scelte di formazione così come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

DUE ASSENTI – Dopo l’infortunio di lunga data di Buchanan, ieri è stata certificata l’assenza di Federico Dimarco e Marko Arnautovic dalla lista dei convocati per la trasferta inglese. Due defezioni che complicano non poco i piani per la sfida contro i campioni in carica. Per Dimarco, il forfait era nell’aria. L’esterno mancino aveva accusato un affaticamento ai flessori della coscia destra durante la sfida di campionato contro il Monza e, nonostante i tentativi dello staff medico per recuperarlo, si è deciso di non rischiarlo in vista del derby di domenica sera contro il Milan. Una scelta comprensibile, ma che lascia un vuoto importante sulla fascia sinistra, dove Dimarco è stato finora uno dei protagonisti assoluti in questo avvio di stagione e il migliore nell’ultima sfida di campionato.

Pesa anche Arnautovic (per l’assenza di Correa)

ALTRA ASSENZA – A rendere la situazione ancora più complicata, è stata l’assenza a sorpresa di Marko Arnautovic, rimasto a Milano a causa di un attacco febbrile. L’attaccante austriaco non ha partecipato alla rifinitura prepartita ad Appiano Gentile e non è salito sull’aereo per Manchester, lasciando Inzaghi con opzioni molto limitate in attacco. Con Arnautovic fuori dai giochi, l’allenatore potrà contare solo su Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, vista anche l’esclusione di Joaquin Correa dalla lista Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia