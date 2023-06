Manchester City-Inter, dubbio Guardiola: bagarre in difesa − Sky

Manca sempre meno a Manchester City-Inter. Per la squadra di Inzaghi presto degli ospiti speciali (vedi articolo). Dall’altro lato, Guardiola ragiona su un ballottaggio

BAGARRE − Cresce l’attesa per Manchester City-Inter, finale di Champions League. Guardiola dovrà sciogliere un dubbio in difesa. A riferirlo l’inviato Sky a Istanbul Gianluigi Bagnulo. Secondo il giornalista, in collegamento allo Speciale Calciomercato, c’è un dubbio in difesa tra Kyle Walker e Nathan Aké. Nelle partite più importanti, in questa stagione, ha sempre giocato l’inglese. Ma le sue condizioni non sarebbero perfette. Dunque, l’olandese è in allerta.