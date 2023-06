Manchester City-Inter, dubbio Dzeko-Lukaku? Ad oggi no! − Sky

Cresce l’attesa per Manchester City-Inter, finale di Champions League. La curiosità in casa nerazzurra è tutta sull’attacco: Dzeko o Lukaku. Ad oggi Inzaghi non ha dubbi

SCELTA FATTA − Giornata di lavoro ad Appiano Gentile, con l’Inter che sta preparando accuratamente la grande sfida contro il Manchester City a Istanbul. Ieri il media day della Uefa con tanti protagonisti nerazzurri davanti le telecamere, oggi silenzio e concentrazione verso la finalissima di Champions League. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Simone Inzaghi ad oggi non ha alcun dubbio sul ballottaggio offensivo tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Giocherà il bosniaco!