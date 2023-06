Manchester City-Inter, Correa ‘con ritardo’! OK Mkhitaryan − Sky

In vista di Manchester City-Inter, Inzaghi tiene d’occhio due giocatori acciaccati: Correa e Mkhitaryan. Sta meglio l’armeno, che oggi è rientrato parzialmente in gruppo

ULTIME − Joaquin Correa ed Henrikh Mkhitaryan sotto osservazione in occasione di Manchester City-Inter, finale di Champions League. Mancano esattamente quattro giorni al grande evento di Istanbul. Sta meglio l’armeno, che già oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Con un leggero ritardo invece il Tucu. L’argentino dovrebbe rientrare, come racconta Andrea Paventi – in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport – solamente giovedì, ovvero nel giorno di partenza per la Turchia e a due giorni dalla partita.