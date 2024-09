Manchester City-Inter, la Champions League riparte dai più duri

Manchester City-Inter inaugura il percorso nella nuova fase campionato di Champions League, col format tutti contro tutti già sperimentato ieri sera nelle prime sei partite. Alle 21 ora italiana si ritrovano di fronte le squadre della finale del 2022-2023.

QUINDICI MESI DOPO – Dal 10 giugno 2023 a stasera, da Istanbul all’Etihad Stadium. Manchester City-Inter rievoca la negativa finale di poco più di un anno fa, ma stavolta è tutto diverso: non è più l’ultimo atto bensì il primo, non vale un trofeo ma “solo” la prima giornata. Oggi inizia l’esperienza con la fase campionato, dove ogni gol e ogni risultato conta. Motivo per cui partire bene per l’Inter sarebbe una necessità, ma è chiaro che uscire indenni dalla trasferta inglese sarà molto complicato. Perché il Manchester City, che ha in Erling Haaland un cyborg capace di segnare nove gol in quattro giornate di Premier League, è un osso durissimo. Che però non è imbattibile e pertanto bisogna provare ad abbatterlo.

Manchester City-Inter a -4 dal derby

DOPPIO IMPEGNO – Tralasciando la negativa prestazione di Monza, l’Inter va a sfidare il Manchester City non certo nella forma migliore. Soprattutto di un paio di elementi imprescindibili, fra cui Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan, che non a caso sono fra i principali dubbi di Simone Inzaghi. Rischiare di peggiorare le cose è da evitare, anche perché mancano quattro giorni al derby contro il Milan ieri sconfitto (e contestato) col Liverpool. Certo però non bisognerà nemmeno snobbare la partita di stasera, quindi serviranno la massima concentrazione e applicazione per tornare dall’Inghilterra con un risultato positivo. Nel Manchester City Pep Guardiola ha più o meno l’imbarazzo della scelta come formazione. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Manchester City-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming.