Manchester City ed Inter, caratteristiche diverse: spazi in campo e non solo – CdS

Manchester City ed Inter si sfideranno domani sera ad Istanbul per la conquista della Champions League. I due club, secondo il Corriere dello Sport, hanno filosofie differenti in campo

FILOSOFIE – Manchester City ed Inter si sfideranno domani sera nella finale di Champions League. Le due squadre arrivate all’ultimo atto della più prestigiosa competizione del calcio europeo hanno qualche punto in comune ma differiscono per diverse caratteristiche. Entrambe sono molto corte in campo, riducendo di molto la distanza fra le linee (32,7 metri il City contro i 34,6 dell’Inter). Anche in ampiezza i numeri sono simili (47,6 metri la larghezza dei nerazzurri in campo; 45,9 quella degli inglesi). La squadra di Guardiola però, nel complesso, è più alta ed aggressiva ed è propensa a correre più rischi: il baricentro della squadra dei “citizens” è di 55,5 metri con un’attitudine a giocare stabilmente nella metà campo avversaria. L’Inter, di contro, ha un baricentro “molto basso”, 46,1 metri. La difesa degli inglesi, inoltre, cerca il fuorigioco ponendo la lineaa difensiva già sui 28,5 metri: la difesa dell’Inter prova a mettere in off-side gli attaccanti sui 20,8 metri.

Fonte: Corriere dello Sport – Ettore Intorcia