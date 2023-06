Manchester City-Inter, Brozovic in panchina solo in un caso − SM

Manchester City-Inter, manca sempre meno: a Istanbul si giocherà il tutto per tutto in finale di Champions League (vedi articolo). Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare titolare e Marcelo Brozovic potrà andare in panchina solo in un caso: le ultime da SportMediaset.

POSSIBILITÀ − L’Inter sta svolgendo gli allenamenti intensivi previsti dal programma in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Simone Inzaghi sta ragionando sulla possibile formazione da schierare titolare. A tal proposito, SportMediaset ha fatto sapere che Marcelo Brozovic può andare in panchina solo in un caso: se Henrikh Mkhitaryan dovesse farcela a recuperare per poter partire dal 1′ (vedi articolo).