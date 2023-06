Manchester City-Inter, le attività di vigilia della squadra di Guardiola

Così come per l’Inter (vedi articolo), l’UEFA ha predisposto le attività di vigilia anche per il Manchester City. Ecco come sarà organizzata la giornata di domani per la squadra di Guardiola.

L’AVVERSARIO – Anche il Manchester City, così come l’Inter, sarà a Istanbul nella giornata di oggi (vedi articolo). Il protocollo UEFA ha stabilito che siano i nerazzurri i primi a tenere sia la conferenza stampa di vigilia sia l’allenamento di rifinitura all’Ataturk, almeno in ordine cronologico. Pep Guardiola, accompagnato da almeno un giocatore, terrà la conferenza stampa alle 18.15 ora italiana (le 19.15 in Turchia), mentre alle 19 i Citizens faranno la seduta sul prato dello stadio che ospiterà la finale di Champions League.