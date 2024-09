Manchester City-Inter (0-0): solo quattro rimandati, le pagelle – TS

Manchester City-Inter è terminata 0-0, partita valida per la prima giornata di Champions League. Nerazzurri ben messi in campo e tutti sopra la sufficienza, eccetto due giocatori. Le pagelle di Tuttosport.

PRESTAZIONE – Serviva una grande prestazione e l’Inter non è stata da meno. Contro il Manchester City degli artisti finisce 0-0, una partita ben giocata dalla truppa di Simone Inzaghi, che ha saputo incartare gli uomini di Guardiola. Come già successo a Istanbul lo scorso 10 giugno, ma in questo caso con un punteggio diverso, gli inglesi non riescono ad infrangere la grande organizzazione tattica della Beneamata. I campioni d’Italia gioca bene e con propositività e per poco non escono dall’Etihad con i tre punti. Per Tuttosport, tutti gli interisti sono stati autori di un prestazione ben oltre la sufficienza, eccetto quattro giocatori. Qui per le pagelle stilate dal quotidiano torinese su Manchester City-Inter.

Manchester City-Inter, pagelle: Thuram 5,5 ma non è il solo!

PAGELLE – L’ottima prestazione di Manchester è stata sottolineata da Tuttosport con le pagelle. Un buonissimo 6,5 per la maggior parte dei giocatori: da Yann Sommer a tutta la retroguardia composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo, tris di 6,5 per i vari Calhanoglu, Barella e Zielinski. Stesso voto anche per Taremi in avanti e Carlos Augusto come laterale mancino. Solamente quattro giocatori sono stati rimandati, beccandosi un 5,5: Thuram, Lautaro Martinez, Darmian e Mkhitaryan. Per i subentrati, gara da 6,5 per Dumfries, da 6 invece per Pavard. Mister Inzaghi, che ha incartato di nuovo Guardiola, si becca anche lui 6,5.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi