Manchester City-Inter 0-0, partita eroica! Primo punto in Champions League

Termina sul punteggio di 0-0 Manchester City-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo all’Etihad Stadium dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

ALLA PARI – Proprio come nella prima frazione di gioco, anche nella ripresa Inter e Manchester City si danno battaglia alla pari. A sbloccare l’empasse ci prova Foden al 48′, con un bellissimo tiro a giro che finisce però di poco sopra all’incrocio dei pali della porta di Sommer. Poco dopo è il turno dei nerazzurri, ripartenza orchestrata in maniera magistrale da Thuram e Taremi, con l’iraniano che serve tutto solo Darmian a destra sulla corsa, l’esterno però non se la sente di andare al tiro e spreca di fatto una grandissima occasione. Altro ribaltamento di fronte poco dopo, i padroni di casa affondano sulla sinistra e Foden arriva al tiro da distanza ravvicinata, con Sommer bravissimo e attento a bloccare a terra.

PAREGGIO PREZIOSO – Inzaghi che manda in campo Mkhitaryan e Lautaro Martinez, oltre a Dumfries e Pavard. E al 75′ arriva l’occasione probabilmente più grossa della partita: l’olandese scappa sulla destra a campo aperto, palla dentro con Mkhitaryan che ci arriva e impatta all’altezza del dischetto del rigore, sparando però incredibilmente alto. La partita vede le due squadre difendere molto bene, ma nel finale è il Manchester City a rendersi pericoloso: prima con Gvardiol dalla distanza, bravissimo Sommer a respingere. Poi al minuto 89, quando Gundogan salta tutto solo da due passi alle spalle di Acerbi, il suo colpo di testa finisce però centrale dritto fra le mani di Sommer. Nel finale i padroni di casa provano a trovare il gol, ma l’Inter alza il fortino: finisce così 0-0 la sfida. Un prezioso punto per i nerazzurri in questo campionato.

