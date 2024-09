Manchester City-Inter 0-0 al 45′: testa a testa e diverse occasioni!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Manchester City-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

BUON INIZIO – Una buonissima Inter in questi primi quarantacinque minuti della trasferta contro il Manchester City, valevole per la prima giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. I nerazzurri coprono bene difensivamente e creano il primo pericolo dalle parti di Ederson dopo pochi minuti, con Marcus Thuram che prova un tiro potente, ma centrale e bloccato proprio dal portiere. Le due squadre provano a trovare il varco giusto per fare male, annullandosi a vicenda, fino al 30′ quando Ederson esce per evitare un calcio d’angolo e Matteo Darmian recupera il pallone provando subito il tiro a porta sguarnita, con solo un ottimo intervento di Gvardiol a salvare il risultato.

TENTATIVI – Dopo questa occasione si sveglia il Manchester City, che prova a schiacciare l’Inter nella propria trequarti. I nerazzurri difendono bene e resistono, ma al 36′ un’incertezza fa scendere un brivido sulla schiena dei tifosi, con Erling Haaland che prova un diagonale rasoterra da fuori area e la sfera esce di un nulla a lato del palo a Yann Sommer battuto. L’Inter non resta a guardare e al 41′ crea un’altra buonissima occasione con un bel recupero palla sulla trequarti avversaria, Piotr Zielinski mette in mezzo per Marcus Thuram a rimorchio, ma la conclusione di piattone del francese è imprecisa. E nel recupero arriva un’altra ripartenza pazzesca, Mehdi Taremi gestisce bene e serve Carlos Augusto, ma sul suo diagonale è attento Ederson sul suo palo. Termina così 0-0 il primo tempo della sfida.

MANCHESTER CITY-INTER 0-0