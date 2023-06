Manchester City, Guardiola sorride: le condizioni di Walker − TS

Il Manchester City continua ad allenarsi con Pep Guardiola. In vista della finale contro l’Inter di sabato sera, in gruppo si rivede anche Kyle Walker. Le novità da Tuttosport.

SPERANZA PER WALKER − L’Inter ha man mano recuperato gli infortunati (vedi articolo) e lo stesso, a questo punto si può dire per il Manchester City. La squadra ha continuato ad allenarsi in queste ultime ore con Pep Guardiola all’Etihad Campus. Tra i giocatori, come riferito da Tuttosport, si è visto anche Kyle Walker che era stato fermo in precedenza per un problema alla schiena accusato in finale di FA Cup. Può perciò farcela ad esserci tra gli 11 titolari per la finale di sabato sera.

Fonte: Tuttosport